Corrientes y Unicef avanzan en un acuerdo para fortalecer la atención sanitaria

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes mantuvo una reunión con representantes de UNICEF Argentina para definir líneas de trabajo destinadas a fortalecer distintas áreas sanitarias y avanzar en la elaboración de un acuerdo de cooperación.

Durante el encuentro se analizaron líneas vinculadas con la atención primaria, inmunización y salud maternoinfantil, además del fortalecimiento de los servicios y la capacitación del personal de salud.

“Vamos a trabajar en el fortalecimiento de capacidades del personal de salud, tanto en las maternidades como en los CAPS”, explicó María Elena Úbeda, representante adjunta de UNICEF Argentina. También mencionó la revisión de protocolos y normativas y el fortalecimiento general de los servicios.

Úbeda destacó además que Corrientes mostró un avance sostenido en los últimos años y señaló que el objetivo es identificar los cambios que permitieron mejorar distintos indicadores para profundizar esas acciones.

Por su parte, Lanari explicó que la reunión con Úbeda y Javier Quesada, especialista en primera infancia y salud de UNICEF Argentina, permitió abordar factores sanitarios relacionados con el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y personas gestantes.

El ministro valoró especialmente el acompañamiento de UNICEF para los programas de capacitación y formación y destacó el trabajo que lleva adelante la provincia en materia de salud maternoinfantil.

Entre las iniciativas analizadas se encuentra el programa de seguimiento de embarazadas en CAPS y hospitales, que permite identificar embarazos de alto riesgo, entre otros objetivos.

Los ejes de trabajo

La subsecretaria de Salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Adela Saade, indicó que previamente se trabajó con el equipo técnico del Ministerio para identificar las áreas en las que UNICEF podría brindar colaboración.

Entre los principales ejes se encuentran la atención primaria, salud maternoinfantil e inmunizaciones, con especial énfasis en la capacitación de los equipos que trabajan en esas áreas.

Desde UNICEF señalaron que el acompañamiento se realizará a través de sus áreas de salud y desarrollo infantil temprano, que cuentan con programas de apoyo a las provincias.

El objetivo es continuar definiendo las líneas de trabajo y avanzar en la elaboración de un convenio entre Corrientes y UNICEF.