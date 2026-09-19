Corrientes exhibirá su potencial en la Feria Internacional de Turismo 2026

Corrientes participará de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se realizará del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural de Palermo. La provincia tendrá un stand institucional junto a las demás jurisdicciones de la región del Litoral y contará con la presencia de unos 20 municipios y más de 30 operadores turísticos.

Durante las cuatro jornadas se presentarán destinos, atractivos y productos turísticos de la provincia. También habrá degustaciones de gastronomía correntina y actividades vinculadas con el Carnaval y la Fiesta Nacional del Chamamé, que tendrán una agenda especial los días 26 y 27.

Otro de los principales atractivos será una experiencia inmersiva sobre los Esteros del Iberá. Se trata de una propuesta que buscará recrear el ambiente natural mediante una experiencia sensorial para los visitantes de la feria. Además, se podrá acceder a información sobre destinos, atractivos, servicios y propuestas.

Reuniones y posicionamiento

La participación también tendrá un componente comercial. Los representantes del sector podrán mantener reuniones con prestadores y operadores de distintos puntos del país y del exterior para presentar sus servicios y generar nuevos negocios.

El Gobierno provincial realizará además encuestas durante la feria para conocer el posicionamiento de Corrientes entre visitantes, prestadores y agencias de viajes. El relevamiento estará a cargo de equipos del Observatorio Turístico y buscará aportar información para futuras estrategias de promoción.

Según informó la organización, la edición 2025 reunió a 43.000 profesionales del sector y más de 92.000 visitantes generales. Ante tal escenario, Corrientes buscará aprovechar la nueva edición para presentar su oferta turística y generar contactos comerciales.