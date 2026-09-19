Más de 400 personas celebraron el Día Nacional del Chamamé en la Casa de Corrientes

Con una masiva convocatoria que superó los 400 asistentes, la Casa de Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró este viernes el Día Nacional del Chamamé, consolidándose como el epicentro de la identidad y la cultura litoraleña en la capital del país.

El encuentro institucional y cultural contó con la destacada presencia de la Senadora Nacional por Corrientes, Gabriela Valenzuela; el presidente Honorario de la Academia Nacional del Folklore, Antonio Rodríguez Villar; y diversas autoridades representantes de las Casas de Provincias con sede en Buenos Aires.

La propuesta musical de la velada estuvo a cargo de los jóvenes artistas de la Escuela de Nico Cardozo, quienes compartieron escenario junto al reconocido músico Aldy Balestra y a los profesores de chamamé de la Casa, Walter y Natalia. A lo largo de la noche, los asistentes disfrutaron de una experiencia correntina completa, que combinó platos típicos de la gastronomía tradicional con el baile y la música en vivo.

Al respecto, el delegado de la Casa de Corrientes en Buenos Aires, Enrique Garro, destacó la importancia del evento y el rol de la institución: “Como siempre, y siguiendo el compromiso del Gobernador Juan Pablo Valdés con los correntinos, la Casa de Corrientes mantiene sus puertas abiertas y tiende una mano a todos los comprovincianos que requieran nuestros servicios”.