Los fantasmas del “Titanic”

El millonario intento de sacar a flote los restos del Titanic fue un fracaso y muchas personas especializadas en la temática dijeron que esto fue una especie de “protesta” de los 1513 pasajeros que perecieron en el naufragio del barco más importante del mundo. En una información exclusiva se asegura que fue imposible recuperar el barco hundido, por una serie de factores que fue imposible explicar, entre ellos la fragilidad de las cuerdas utilizadas que no resistieron el esfuerzo y se rompieron al estirar un pedazo del casco de la nave, cuando solo faltaban unos 50 metros para llegar a la superficie de las gélidas aguas del Atlántico del Norte.



Mientras el barco de rescate izaba un trozo del barco metálico, se sentía como si algo muy pesado tirara hacia abajo con toda la fuerza. Un testigo ocular dijo que “yo vi con mis propios ojos como las cuerdas se rompían, como si fueran de espagueti. Otro operador relató aterrado como si una presencia extraña tiraba el trozo del casco hacia abajo con toda la fuerza. Los rescatistas sufrieron un sinnúmero de contrariedades, mientras luchaban por rescatar aunque sea una pieza chica del barco hundido en 1912.

Milvina, que en ese momento tenía nueve semanas de nacida, fue una de las afortunadas que salieron con vida esa noche. Cuando cumplió 84 años dijo que “creo que los espíritus de la gente que murió no quiere que sus restos salgan a la superficie y permanezcan en el fondo del mar. Creo que las almas de los que murieron allí no quieren que nadie perturbe su descanso eterno y se resisten. La polémica surgió casi inmediatamente después que los retos fueron localizados en 1965, algunos querían sacar los restos y otros que permanezcan allí como en un santuario. Quedó la impresión de que la mayoría quería que los restos quedaran en el fondo, descansando para siempre. Creo que los rescatistas estarán de acuerdo conmigo en no interrumpir el descanso eterno. Tratar de rescatar al barco será una misión difícil y que no les agradará a las almas que están en el fondo del mar.

Más modernamente algunos minisubmarinos llegaron al lugar y consiguieron filmar parte del naufragio. En algunas partes del video se ven como una extrañas marcas blancas se desplazaban entre los resto del barco, apareciendo y desapareciendo. Pero nunca se dijo o explicó qué eran esas extrañas manchas. De un tiempo a esta parte no se habló nada más. Se cree, según los informes de los investigadores que participaron de la expedición, que los restos del barco están habitados por alrededor de unos 2500 espectros que están dispuestos a defender sus tumbas de las profundidades de cualquier manera, En las grandes tragedias del mar es común a veces ver figuras de marinos y espectros dando vueltas en la zona del desastre. Y esto ocurre en mayor o menor medida en los mares de todo el mundo. Quizás con el paso de los años todo se vaya calmando y todo tipo de fenómeno desaparezca. Ya se verá dentro de algunos cientos o quizás miles de años.