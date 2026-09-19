Con sus promesas a cuestas, 400.000 peregrinos desafían la lluvia camino a Itatí

Con pilotos, provisiones y zapatillas listas para caminar se prepararon los jóvenes religiosos para la peregrinación más importante del Nea. Decenas de kilómetros separan a los peregrinos de la Basílica de Itatí, pero la distancia parece quedar en segundo plano cuando hay una promesa por cumplir. Este sábado, alrededor de 400.000 personas emprendieron viaje a pie y bici para llegar a la casa de María para agradecer, pedir y reencontrarse con una tradición que atraviesa generaciones.

Desde distintos puntos de la región, las delegaciones avanzaron hacia Itatí durante toda la jornada. Las diez diócesis dijeron presente, con grupos de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe, además de peregrinos que llegaron desde otros puntos como Buenos Aires, Salta e incluso Paraguay, para ser parte de la celebración.

Cacho Monzón

La lluvia jugó una mala pasada durante la mitad de la jornada. Los peregrinos tuvieron que surfear las gotas y seguir adelante, con la mirada puesta en el destino final. Cerca de las 14, el cielo comenzó a despejarse, un gran sol iluminó el camino y la temperatura volvió a subir.

El calor se hizo sentir sobre el recorrido, pero tampoco logró detener a quienes avanzaban hacia Itatí. El cansancio, los kilómetros y el tiempo quedaron atravesados por una misma decisión que es la de llegar a la Basílica.

Cacho Monzón

El lema de este año acompañó cada paso de la peregrinación: “Caminemos con María para sanar, soñar y servir”. La frase estuvo presente en el mensaje de la Iglesia y también en las historias de quienes llegaron hasta la localidad correntina.

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Antes de la partida oficial de las delegaciones, el obispo brindó su bendición y un mensaje de aliento a los miles de fieles concentrados en el empalme de la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 43.

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El obispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, estuvo presente y señaló: “En una Argentina difícil, en tiempos complejos, no hay que perder la capacidad de soñar y de soñar en grande”.

Monseñor Canecin, obispo de Goya, recordó su vínculo con los comienzos de esta tradición: “Les cuento que la providencia me permitió que en el año 1979 sea uno de los iniciadores de esta peregrinación. Hay que seguir el lema, animarnos a soñar el bien común para todos los argentinos”.

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Peregrinos motivados por la fe

Entre los peregrinos estuvo Christian, quien asiste a la parroquia Niño Jesús. Llegó desde Buenos Aires y contó que esta no es su primera experiencia de fe caminando hacia un santuario.

“No soy correntino, soy porteño, hice muchos ‘Lujanes’ un total de 17 y este es mi tercer Itatí. Lo que me trae hoy aquí es el amor que le tengo a mi madre, María es mi madre. Cada vez que camino para ir a buscarla me siento como un hijo predilecto de ella que me acompaña en todo el camino”.

Desde el barrio Pirayuí, un grupo de 70 personas de Nuestra Señora del Valle también emprendió el camino. Su misión, según contaron, es acercar a los jóvenes al cariño de la Virgen y acompañarlos en esta experiencia.

Jorge es uno de los integrantes de la parroquia mencionada y explicó que el grupo mantiene esta tradición desde hace años: “Con el grupo hace 12 años que vamos a peregrinar a la casa de nuestra Madre. Para esta peregrinación hicimos distintos beneficios para juntar para el viaje, el colectivo que es costoso”.

Pero para el grupo, acompañar a los jóvenes no significa solamente llegar a destino. Jorge lo resumió así: “Acompañamos a los jóvenes, nosotros le contamos nuestra experiencia, nuestras ganas de caminar y las ganas de estar ahí. Hacerles entender que no es solo llegar, sino caminar con el amigo con el prójimo, ayudar a lo que necesite aunque no sea de nuestra parroquia”.

La organización también tuvo un papel central durante toda la jornada. Dos guías de ruta de la parroquia San Juan Bautista de Corrientes Capital, Benicio, de 17 años, e Irupé, de 27, contaron cómo se prepararon para acompañar a los peregrinos.

“Nos venimos preparando hace mucho, desde comienzo de año, somos 120 en la parroquia, venimos a ayudar, supervisar y comunicarnos con los de sanidad para que a nadie le falte nada”, señalaron.

Entre los más jóvenes, las razones para caminar hasta Itatí fueron diversas, aunque todas estuvieron atravesadas por la fe. Peregrinos de la parroquia San Roque contaron que este año los movilizó “agradecerle todo lo que me da día a día, que me ayuda en la escuela, que tengo muchos amigos, mi familia y por mi promesa”.

La peregrinación también tuvo presencia de personas que llegaron varios días antes para participar de otras actividades vinculadas a la fe. Mercedes es de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y pertenece a la capilla de Fátima. Llegó con un grupo de 20 personas hace una semana para misionar.

Durante esos días, contó que recorrieron distintos hogares y llevaron la palabra de Dios de casa en casa. Después, llegó el momento de sumarse a la peregrinación hacia Itatí.

“Soy devota de la Virgen María. Lo que nos movilizó a venir hasta acá es la fe, el estar cerca del camino de Jesús, con el lema de Sanar, Soñar y Servir y yo estoy al servicio de Dios”, relató Mercedes.

Así, entre lluvia, sol, calor, kilómetros y cansancio, los peregrinos fueron completando el camino. Cada uno llegó con su propia historia, su promesa o su motivo, pero todos terminaron mirando hacia el mismo lugar: la Basílica de Itatí.