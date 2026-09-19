Día del Chamamé, la historia del músico que convirtió al 19 de septiembre en una fecha especial

n El 19 de septiembre es una fecha especial para la cultura argentina, ya que se conmemora el Día Nacional del Chamamé, una jornada dedicada a uno de los géneros musicales más populares del litoral.



“Ayer, a la 1.30. dejó de existir Tránsito Cocomarola, la máxima expresión de la verdadera música del litoral argentino. Corno lo informáramos en nuestra edición de la víspera, había sido trasladado en grave estado a la Capital Federal, donde inmediatamente fue internado en el departamento de terapia intensiva de un instituto metropolitano”, poublicaba diario El Litoral un viernes, 20 de septiembre de 1974 .



Una reciente operación que le fuera practicada derivó posteriormente en serias complicaciones que determinaron su viaje en un deseperado esfuerzo por salvarle la vida. Lamentablemente a pocas horas de ser incorporado, mediante la eficaz colaboración del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, al mencionado nosocomio, la ciencia no tuvo otra alternativa que rendirse ante circunstancias que escaparon a su responsabilidad humana.



Con el fallecimiento del taita del chamame, nacido hace 56 años en la localidad de San Cosme, Corrientes pierde a su compositor e intérprete musical más destacado, el que a través de inolvidables temas enriqueció sustancialmente el repertorio auténtico de América, y fundamentalmente, a uno de sus artistas cuya profesión de fe proyectiva de las verdaderas expresiones del alma de su tierra consolidaron su personalidad sencilla y amplia, corno que se constituyó en amigo y maestro de varias generaciones de cultores de la música tradicional.



Mario del Tránsito Cocomarola, hijo de padre italiano y madre correntina, solo contaba 12 años cuando hacía su aparición en el firmamento musical de su provincia. De formación intuitiva, sin embargo su natural vocación interpretativa —su imagen y el tono de su bandoneón constituyeron una estampa de compenetración austera y sentimiento difícil de olvidar- dejaron tiempo para que creara uno de los repertorios musicales de mayor cantidad y calidad que se conocen.



Bastaría citarse una sola de sus composiciones para consagrar el nombre de "Don Tránsito", como familiarmente se lo conocía. Para hoy a las 7.30, son esperados los restos del infortunado in-térprete y compositor.

Celebraciones en Bs As



Con una masiva convocatoria que superó los 400 asistentes, la Casa de Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró este viernes el Día Nacional del Chamamé, consolidándose como el epicentro de la identidad y la cultura litoraleña en la capital del país.



El encuentro institucional y cultural contó con la destacada presencia de la Senadora Nacional por Corrientes, Gabriela Valenzuela; el presidente Honorario de la Academia Nacional del Folklore, Antonio Rodríguez Villar; y diversas autoridades representantes de las Casas de Provincias con sede en Buenos Aires.



La propuesta musical de la velada estuvo a cargo de los jóvenes artistas de la Escuela de Nico Cardozo, quienes compartieron escenario junto al reconocido músico Aldy Balestra y a los profesores de chamamé de la Casa, Walter y Natalia. A lo largo de la noche, los asistentes disfrutaron de una experiencia correntina completa, que combinó platos típicos de la gastronomía tradicional con el baile y la música en vivo.



Al respecto, el delegado de la Casa de Corrientes en Buenos Aires, Enrique Garro, destacó la importancia del evento y el rol de la institución: “Como siempre, y siguiendo el compromiso del Gobernador Juan Pablo Valdés con los correntinos, la Casa de Corrientes mantiene sus puertas abiertas y tiende una mano a todos los comprovincianos que requieran nuestros servicios”.