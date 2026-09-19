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HOMENAJE

Bodas de Oro de la Promoción 1976: 50 años de los profesores de Educación Física que cambiaron la vida de miles de correntinos

Por El Litoral

Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 23:22

n El Instituto Superior de Educación Física “Profesor Antonio Alejandro Álvarez” homenajeó a la Promoción 1976, por al alcanzar sus Bodas de Oro. Son 50 años de 22 profesores que cambiaron la vida de miles de correntinos en distintas instituciones educativas. 

Los homenajeados fueron:

l Rubén Clemente Almirón

l Marta Beatriz Antúnez 

(Escuela Misericordia: su hija y nieta siguieron sus pasos)

l José Caram

l Mirta Susana Casco

l Ana Rosa Civetta

l Jorge Horacio Lucietti

l Élida Alicia Lugo

l Gladis Edith Maydana

l Alicia Dora Mendez

l César Antonio Molinas

l Lucia Ester Nebolini

l Emilce Antonia Noguer

l Jorge Omar Samaniego

l Víctor Manuel Silva

l Gladys Mabel Temporelli

l Blanca Margarita Torres

l Natividad Torres

l Rosa Aidée Torres

l Beatriz Vallejos

l Juan Carlos Vega

l Irma Ester Vargas Franco

l Roberto Zalazar (Insituto Nuestra Señora de la Misericordia. Varias generaciones de estudiantes recuerdan con honores al gran “Niki”).

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