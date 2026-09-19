Bodas de Oro de la Promoción 1976: 50 años de los profesores de Educación Física que cambiaron la vida de miles de correntinos

n El Instituto Superior de Educación Física “Profesor Antonio Alejandro Álvarez” homenajeó a la Promoción 1976, por al alcanzar sus Bodas de Oro. Son 50 años de 22 profesores que cambiaron la vida de miles de correntinos en distintas instituciones educativas.
Los homenajeados fueron:
l Rubén Clemente Almirón
l Marta Beatriz Antúnez
(Escuela Misericordia: su hija y nieta siguieron sus pasos)
l José Caram
l Mirta Susana Casco
l Ana Rosa Civetta
l Jorge Horacio Lucietti
l Élida Alicia Lugo
l Gladis Edith Maydana
l Alicia Dora Mendez
l César Antonio Molinas
l Lucia Ester Nebolini
l Emilce Antonia Noguer
l Jorge Omar Samaniego
l Víctor Manuel Silva
l Gladys Mabel Temporelli
l Blanca Margarita Torres
l Natividad Torres
l Rosa Aidée Torres
l Beatriz Vallejos
l Juan Carlos Vega
l Irma Ester Vargas Franco
l Roberto Zalazar (Insituto Nuestra Señora de la Misericordia. Varias generaciones de estudiantes recuerdan con honores al gran “Niki”).