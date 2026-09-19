Bodas de Oro de la Promoción 1976: 50 años de los profesores de Educación Física que cambiaron la vida de miles de correntinos

n El Instituto Superior de Educación Física “Profesor Antonio Alejandro Álvarez” homenajeó a la Promoción 1976, por al alcanzar sus Bodas de Oro. Son 50 años de 22 profesores que cambiaron la vida de miles de correntinos en distintas instituciones educativas.

Los homenajeados fueron:



l Rubén Clemente Almirón



l Marta Beatriz Antúnez



(Escuela Misericordia: su hija y nieta siguieron sus pasos)



l José Caram



l Mirta Susana Casco



l Ana Rosa Civetta



l Jorge Horacio Lucietti



l Élida Alicia Lugo



l Gladis Edith Maydana



l Alicia Dora Mendez



l César Antonio Molinas



l Lucia Ester Nebolini



l Emilce Antonia Noguer



l Jorge Omar Samaniego



l Víctor Manuel Silva



l Gladys Mabel Temporelli



l Blanca Margarita Torres



l Natividad Torres



l Rosa Aidée Torres



l Beatriz Vallejos



l Juan Carlos Vega



l Irma Ester Vargas Franco



l Roberto Zalazar (Insituto Nuestra Señora de la Misericordia. Varias generaciones de estudiantes recuerdan con honores al gran “Niki”).