Rige un doble alerta por tormentas en Corrientes: cómo seguirá el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene este sábado alertas amarilla y naranja por tormentas para distintos sectores de Corrientes. Las precipitaciones que comenzaron durante la tarde del viernes continuarán durante buena parte de la jornada y se espera una mejora hacia la noche.

El alerta amarilla alcanza a las localidades de Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce, mientras que el alerta naranja rige para Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas y San Luis del Palmar.

En las zonas alcanzadas por el alerta naranja, se espera un escenario de mayor intensidad, por lo que las actividades al aire libre y la circulación pueden verse afectadas.

Sin embargo, hacia la noche del sábado se prevé una mejora progresiva de las condiciones.

Cómo estará el domingo

Para el domingo, se espera un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima cercana a los 30 grados.

De esta manera, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar luego de una jornada de sábado marcada por las lluvias y tormentas en distintos sectores de la provincia.