Cuestionan el proceso contra Pozzer Penzo y apuntan a la “familia judicial”

La Escuela Correntina de Pensamiento difundió un comunicado titulado “Caso Dra. Cristina Pozzer Penzo: ¿Integra el Consejo de la Magistratura la ‘gran familia judicial’?”, en el que analiza el proceso iniciado contra la jueza federal con asiento en Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo.

El documento señala que, tras la audiencia del artículo 20 de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, se inició un procedimiento que podría derivar en la conformación de un jury de enjuiciamiento para remover a la magistrada.

Desde la organización aclaran que su análisis no se centra únicamente en las denuncias y en las cuestiones formales del expediente, sino también en el contexto institucional en el que se desarrolla el proceso.

Uno de los principales ejes del comunicado es el concepto de “gran familia judicial”, expresión que la Escuela Correntina de Pensamiento utiliza para referirse a estructuras, vínculos y prácticas que, según sostiene, históricamente se desarrollaron dentro del Poder Judicial.

El documento plantea que el Consejo de la Magistratura tiene la posibilidad de definir si actúa como un órgano que garantiza la independencia de los poderes y los valores constitucionales, entre ellos la idoneidad, la accesibilidad y la transparencia.

Críticas a las estructuras corporativas

En otro tramo, la organización sostiene que Pozzer Penzo habría adoptado un perfil diferente al de las estructuras tradicionales del ámbito judicial y menciona su apertura hacia la ciudadanía, incluyendo la difusión de actuaciones de su juzgado a través de plataformas digitales.

El comunicado también cuestiona la existencia de personas vinculadas, según su planteo, a servicios de inteligencia dentro de esas estructuras y habla de presuntas “operaciones” o “carpetazos” que no responderían necesariamente a requerimientos judiciales. Se trata de afirmaciones y caracterizaciones realizadas por la organización en su documento.

Asimismo, el texto menciona que la jueza es la única mujer en condición de jueza federal en Corrientes y retoma declaraciones públicas de la magistrada Inés Weinberg sobre la ausencia de una mujer en el máximo tribunal provincial.

El caso y el Consejo de la Magistratura

La Escuela Correntina de Pensamiento sostiene que el proceso contra Pozzer Penzo debe ser observado más allá de las acusaciones formales y plantea que lo que está en discusión también involucra el funcionamiento institucional del Poder Judicial.

El comunicado menciona además al secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, y afirma que fue quien promovió formalmente la denuncia contra la magistrada.

Finalmente, la organización realiza un llamado a los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación para que actúen con independencia y analiza el caso a partir de una comparación con la obra Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen.