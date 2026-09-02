Vacunación antirrábica gratis para perros y gatos en Corrientes: dónde y cuándo será

El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes informó este miércoles que se realizará una jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la ciudad de Corrientes.

El operativo tendrá lugar los días miércoles 9 y viernes 11 de septiembre, en el horario de 9 a 12, en el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, ubicado en calle Juan Bautista Cabral 2131.

La iniciativa tiene como objetivo prevenir la rabia, una enfermedad considerada muy grave, mediante el acceso gratuito a la vacunación para las mascotas.

Desde el Consejo de Veterinarios destacaron la importancia de esta acción y valoraron la decisión de contribuir con el vacunatorio de la Facultad de Veterinarias de la UNNE.

Las personas que tengan perros o gatos y necesiten aplicarles la vacuna antirrábica podrán acercarse al lugar durante las jornadas previstas.