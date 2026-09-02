Instalaron un Aula Taller Móvil en la costanera: qué se puede aprender y cómo funciona

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación, instaló un Aula Taller Móvil de Saberes Digitales en la costanera de la capital correntina, donde se desarrollarán actividades de formación y experimentación desde este 2 de septiembre hasta el 4 de diciembre.

Las clases se realizarán de lunes a viernes, mientras que los sábados el espacio estará habilitado para el público en general.

La ministra de Educación, Ana Miño, visitó el Aula Taller Móvil y destacó la propuesta de aprendizaje basada en el hacer. El espacio invita a experimentar, crear, diseñar, construir, programar y resolver desafíos a través de distintas herramientas tecnológicas.

El Aula articula diseño e impresión 3D, programación, inteligencia artificial, realidad aumentada, electrónica y pensamiento computacional, con experiencias vinculadas a diferentes áreas del conocimiento.

Además, incorpora propuestas orientadas a la accesibilidad y la inclusión, entre ellas estaciones sensoriales, dispositivos interactivos y objetos diseñados e impresos en 3D que permiten distintas formas de interacción.

La iniciativa busca que los participantes puedan transformar una idea en un diseño, convertirlo en un prototipo y avanzar hasta encontrar una solución concreta mediante el uso de la tecnología.