Paro de 48 horas en aeropuertos: cómo afecta a los vuelos de Corrientes y Chaco

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro de 48 horas en distintos aeropuertos del país durante este jueves y viernes. La medida alcanza a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en vuelos comerciales. En Corrientes y Resistencia, no habrá una medida de fuerza local, aunque algunos servicios podrían verse afectados con demoras por las protestas en Aeroparque.

La jornada nacional de lucha contempla paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, los trabajadores garantizarán únicamente los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales. La protesta alcanza a más de 27 aeropuertos y tiene entre sus principales puntos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery.

Fuentes oficiales del aeropuerto Fernando Piragine Niveyro consultadas por El Litoral señalaron: “En Corrientes no hay paro. Se pueden producir demoras si el personal agremiado a ATE se pliega al paro en Aeroparque. Por lo que la demora se produciría en origen”, señalaron.

Además, explicaron a este medio que las aeronaves realizan varios tramos durante el día, por lo que una demora inicial puede acumularse: “La aeronave que viene a las 13, 30 debe realizar otros vuelos antes. Incluso a veces es la misma que realizó el vuelo de la mañana a Corrientes. Cualquiera sea el caso, si en algún momento sufre demora, esa diferencia horaria es arrastrada todo el día”.

Qué vuelos podrían verse afectados

En el caso del Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro, este jueves el vuelo previsto para las 9,40 podría verse afectado por coincidir con la franja de protesta de 9 a 12. En cambio, el servicio programado para las 14 quedaría fuera del horario de la medida.

Por este motivo, desde fuentes oficiales remarcaron que el impacto en Corrientes dependerá de lo que ocurra previamente en Aeroparque. Una eventual demora en el primer vuelo podría repercutir sobre los servicios posteriores, incluso aquellos que originalmente están programados fuera de las franjas de paro.

En Resistencia, el primer vuelo del jueves está previsto para las 7.50 y tiene llegada a Aeroparque a las 9.20, justamente dentro del horario establecido para la protesta. Por este motivo, ese servicio es el que presenta mayor posibilidad de registrar demoras.

Los otros vuelos previstos para la jornada tienen horarios de salida a las 15.10 y 20.35, ambos fuera de las franjas de protesta. Sin embargo, al igual que en Corrientes, podrían verse afectados indirectamente si la aeronave o la operación acumula demoras durante el día.

Para el viernes los vuelos que arriban del aeródromo correntino sale a las 11 y llega a Aeroparque a las 12,30, en Resistencia despega a las 7,35 y llega a las 9,05 a Buenos Aires, en caso de que se adelante unos minutos llegaría en horario y no habría inconvenientes para esa jornada.

El reclamo de ATE

Desde el gremio señalaron que la medida de fuerza responde a una serie de reclamos que, según ATE, el Gobierno nacional mantiene sin resolver. Entre los principales cuestionamientos se encuentra el incumplimiento del pago de adicionales salariales acordados en paritarias desde enero, además de la falta de reapertura de la negociación sectorial.

ATE también denunció un deterioro de las condiciones laborales y un proceso de desfinanciamiento de las áreas operativas y de fiscalización de la ANAC. En ese contexto, el sindicato convocó a la jornada nacional de lucha de 48 horas, que tendrá impacto en distintos puntos del sistema aéreo argentino.

Así, aunque Corrientes y Resistencia no tendrán un paro propio, los pasajeros que tengan vuelos durante estas jornadas deberán estar atentos a posibles cambios. La principal advertencia para los servicios de la región está puesta en las demoras que puedan generarse en Aeroparque y que luego se arrastren al resto de los vuelos del día.