Sin TelePase, el peaje Chaco-Corrientes costará un 50% más: cómo tramitarlo

A partir de octubre comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario en el peaje del corredor Chaco-Corrientes bajo la órbita de las nuevas concesiones viales. Además, se informó que quienes no estén adheridos al TelePase pagarán un recargo del 50%.

El director del Distrito Corrientes de Vialidad Nacional, David Oscar Moulin, confirmó que los vehículos livianos con TelePase abonarán una tarifa cercana a los $1.800.

Por otro lado, quienes no utilicen la oblea electrónica y mantengan el pago manual en cabina deberán abonar un recargo del 50 %, llevando la tarifa a $2.700 por pasada.

Tarifas diferenciadas desde octubre

El nuevo esquema busca desincentivar el cobro manual e imponer el pago automático. Los automóviles y vehículos livianos que cuenten con el dispositivo electrónico abonarán una tarifa estimada en $1.800.

De no usar el sistema automático se cobrará un recargo del 50 % sobre el valor base, abonando $2.700 por pasada.

La actualización aplica tanto a la estación del puente Chaco-Corrientes como a todos los peajes que utilicen Telepase.

Cómo realizar la adhesión gratuita a TelePase

El trámite para incorporar el dispositivo electrónico se realiza de forma 100 % digital y gratuita

Los automovilistas deben ingresar al sitio oficial de TelePase, cargar la patente del vehículo y vincular un medio de pago (tarjeta de crédito, débito o billetera virtual).

El sticker chip o TAG se coloca en el parabrisas. La adhesión al servicio no tiene costo.

Con respecto al TAG, si se lo retira en los puntos presenciales habilitados es gratuito, aunque la opción de envío a domicilio puede tener un costo de correo.

Cabe mencionar que el sticker chip sirve para circular por todas las autopistas y rutas concesionadas del país adheridas a la red.