El chamamé se hizo oír en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires

Acordes chamameceros se hicieron oír en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el sábado, en una misa que celebró el Día Nacional del Chamamé.

La misa fue oficiada por el obispo correntino monseñor Iván Dornelles e impulsada por Selvetty Romero, dedicada a los residentes correntinos en Buenos Aires.

Una misa atravesada por los acordes del Litoral

Desde las 16 del sábado, el sonido del litoral se hizo presente entre los feligreses, con el propósito de acercar las expresiones culturales y religiosas de nuestra región a otras latitudes.

La música estuvo a cargo del gestor cultural y difusor chamamecero Cayo Fernández, quien fue el responsable de adaptar el repertorio al ritmo del chamamé.

De esta manera, los correntinos residentes en Buenos Aires y la comunidad porteña se congregaron en una ceremonia con un ambiente de devoción e identidad regional.