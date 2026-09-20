Qué significan las flores amarillas que se regalan en el inicio de la primavera

Cada 21 de septiembre, el inicio de la primavera en el hemisferio sur llega acompañado por una costumbre cada vez más afianzada: regalar flores amarillas.

Lo que comenzó como parte de la tira juvenil Floricienta mutó en una tendencia viral que colma las florerías y las redes sociales de toda América Latina como símbolo de afecto, optimismo y renovación.

El origen televisivo: de la pantalla al imaginario colectivo

Esta tradición tiene su origen en la cultura pop argentina.

La tira juvenil creada por Cris Morena, emitida entre 2004 y 2005, instaló en la memoria colectiva la icónica canción "Flores Amarillas", interpretada por Florencia Bertotti.

En el tema, la protagonista expresaba el sueño de que su enamorado la buscara con un ramo de ese color como muestra de un amor verdadero.

Con el paso de los años, aquel anhelo de telenovela trascendió la pantalla y se poco a poco se fijó como un código afectivo para recibir la nueva estación.

Floricienta recibe las flores amarillas

El impulso de las redes sociales y la viralidad en TikTok

La nostalgia de la serie y las plataformas digitales fueron la combinación que terminaron por viralizar esta costumbre, incluso fuera de Argentina.

En Tik Tok se pueden ver videos explicando la costumbre como un "trend".

A través de las redes sociales, usuarios de toda América Latina comenzaron a utilizar la canción como audio de fondo para publicar videos recibiendo o pidiendo ramos amarillos.

La viralización de los videos convirtió el gesto en un desafío romántico y social, multiplicando la demanda en florerías durante la víspera del 21 de septiembre.

Meme de Instagram sobre las flores amarillas

El significado del amarillo y las variedades más elegidas

El color amarillo sostiene una fuerte carga simbólica ligada al renacer primaveral.