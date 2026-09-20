Corrientes tendrá una semana con lluvias y temperaturas en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que Corrientes tendrá una semana con algunas lluvias y ascenso de temperatura, luego de un fin de semana marcado por las lluvias.

Para este lunes 21, se espera una jornada inestable, con lluvias y tormentas durante la mañana y probabilidad de precipitaciones también durante la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima llegará a 29°. Además, se prevén vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El martes 22 comenzará con algunas probabilidades de lluvia, aunque las condiciones tenderán a mejorar durante el resto de la jornada. La temperatura descenderá, con una mínima de 12° y una máxima de 24°.

A partir del miércoles 23, el tiempo se presentará más estable, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. La temperatura será de 12 y 23 grados.

El jueves 24 continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y una marcada recuperación de las temperaturas. Se espera una mínima de 13° y una máxima de 29°.

Para el viernes 25, el pronóstico anticipa condiciones similares, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 13° y una máxima de 28°.

De esta manera, después de un comienzo de semana inestable, Corrientes tendrá una mejora progresiva del tiempo y temperaturas más elevadas hacia el final de la semana.