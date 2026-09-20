El Gobierno de Corrientes reafirmó su apoyo al sector productivo en la 104.° Expo Rural

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chavez, participó de la 104.° Exposición Rural de Curuzú Cuatiá para tomar contacto directo con productores de la zona ganadera más relevante de la provincia.

Acompañado por el subsecretario de Producción Agropecuaria de la Nación, Manuel Chiappe, el funcionario repasó las prioridades de la gestión: mejoras en la infraestructura vial, control del chancho salvaje y la activación de protocolos preventivos articulados con el Gobierno Nacional ante el fenómeno climático El Niño.

Importancia estratégica y reclamos del sector

El ministro Chavez subrayó el peso del departamento curuzucuateño en la matriz productiva correntina.

Casi el 25% del total de cabezas de ganado bovino de la provincia de Corrientes se concentra en el departamento de Curuzú Cuatiá.

Además, se tocaron ejes como la infraestructura y caminos. Se evaluaron planes de trabajo prioritarios para el mantenimiento y mejora de la red vial rural.

Por otro lado, se analizó el impacto del chancho salvaje en los campos de la región y la necesidad de sostener acciones de control.

Articulación con Nación y prevención por El Niño

El encuentro sirvió para afianzar la agenda coordinada entre el Gabinete provincial y las autoridades nacionales.

La exposición contó con la participación de Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación.

Chavez remarcó la realización de charlas informativas en distintos puntos del territorio correntino para anticipar los efectos del fenómeno El Niño.

Es así que Provincia y Nación avanzan en la agilización de procedimientos administrativos y asistencia económica para dar respuesta inmediata ante eventuales emergencias climáticas.