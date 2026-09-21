Analizan dos propuestas para reactivar el servicio de balsa entre Goya y Reconquista

La Municipalidad de Goya y la Intendencia de Reconquista avanzan en las gestiones interprovinciales para restablecer el servicio de balsa a través del río Paraná.

Tras una reunión de trabajo celebrada en el puerto santafesino, la secretaria de Industria y Comercio goyana, María Paz Lampugnani, confirmó la existencia de dos alternativas concretas para reactivar la conexión náutica entre Corrientes y Santa Fe.

El encuentro fue encabezado por los intendentes Mariano Hormaechea (Goya) y Amadeo Enrique Vallejos (Reconquista), acompañados por representantes de la Cámara de Comercio del Mercosur, funcionarios provinciales y referentes del sector privado. De la comitiva correntina participaron además el viceintendente Sebastián Mazzaro, concejales y miembros de AGENPRO y de la Asociación de Comercio.

Propuesta privada paraguaya y la opción del Ejército Argentino

Lampugnani detalló que la segunda alternativa en evaluación corresponde a una inversión de capitales privados. "Esto es exclusivamente una empresa privada paraguaya naviera que está interesada en ver si existe la posibilidad de poder brindar el servicio", explicó la funcionaria a radio Ciudad.

A su vez, destacó la viabilidad técnica del puerto correntino: "Contamos con la infraestructura necesaria como puerto de amarre y camino asfaltado desde la costa hasta la ruta, así que contamos con muchas condiciones para que el servicio sea interesante prestarlo acá".

Sobre la modalidad operativa y el rol municipal, Lampugnani remarcó: "La idea es prestar un servicio, que haya dos balsas que crucen de orilla a orilla, entonces hay un servicio más fluido, pero por supuesto que esto es una empresa privada, entonces le tiene que cerrar los números para que ellos vengan a invertir acá".

En ese sentido, aclaró la injerencia pública: "Ellos serán los que presten el servicio, los que pongan el precio, nosotros ahí como Estado no vamos a estar involucrados. Va a ser la empresa la que lo presta; lo que nosotros sí estamos como Estado es preocupándonos y ocupándonos".

Respecto a la segunda propuesta en carpeta, la funcionaria recordó que el Ejército Argentino mantiene su interés en operar el cruce con embarcaciones propias.

Por otra parte, fundamentó el impacto económico de la iniciativa: "Realmente hay una fuerte demanda de que haya una conexión, tanto para el sector productivo que necesita movilizar su producción, con esto se le va a reducir mucho más los costos y van a poder ser más competitivos". Asimismo, agregó: "Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que esto salga en el corto plazo".

Finalmente, al ser consultada sobre el proyecto del puente Goya-Reconquista, Lampugnani señaló que se trata de un trazado a largo plazo. "Ya tenemos aprobado el proyecto de factibilidad, pero eso va a ser en un largo plazo, así que apoyamos cualquier alternativa que surja", concluyó.