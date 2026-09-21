Cesó la alerta por lluvias en Corrientes, pero prevén un marcado descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el cese de la alerta meteorológica por precipitaciones que regía sobre el territorio de la provincia de Corrientes. Sin embargo, el organismo oficial anticipó la llegada de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura durante los próximos días.

De acuerdo con el informe técnico, las marcas mínimas oscilarán entre los 8 y los 11 grados en los municipios correntinos, mientras que las temperaturas máximas no superarán los 23 grados en la primera mitad de la semana.

Pronóstico para la ciudad de Corrientes

En la capital provincial, las condiciones del tiempo presentarán una disminución paulatina de la nubosidad acompañada por vientos del sector Sur: