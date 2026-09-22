Por qué las oficinas de la Dpec de Capital y Mercedes estarán cerradas este jueves

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó que el jueves 24 de septiembre sus oficinas comerciales permanecerán cerradas en las ciudades de Corrientes Capital y Mercedes con motivo de la festividad de la Virgen Nuestra Señora de la Merced.

Desde la empresa recordaron que las gestiones, trámites, reclamos y pagos de facturas podrán realizarse normalmente mediante la plataforma de Autogestión en la página web y por el canal oficial de WhatsApp.

Motivo del cierre y alcance territorial

La medida afectará la atención al público en dos distritos de la provincia, donde las oficinas no prestarán atención presencial durante toda la jornada del jueves 24 de septiembre.

Es así que no habrá actividad comercial en la ciudad de Corrientes y a la ciudad de Mercedes. El cierre responde a los feriados y patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced

Canales digitales y vías de atención virtual

Los usuarios dispondrán de herramientas en línea para realizar gestiones operativas y comerciales.