Banco de Corrientes: así será la atención durante el feriado local del 24 de septiembre

Debido al feriado local y asueto administrativo en conmemoración del Día de la Virgen de la Merced, las sucursales del Banco de Corrientes de Mercedes y Corrientes Capital no brindarán atención al público este jueves 24 de septiembre.

En el caso de la capital correntina, el Centro Único de Pagos (CUP) ubicado en avenida Pomar 851, las sucursales situadas en Teniente Ibáñez 1826, 9 de Julio 1002 (Casa Matriz) y Ramón Carrillo 408, permanecerán cerrados, con excepción del Anexo del Centenario Shopping (Raúl Alfonsín 3525) que atenderá de 10 a 13 y de 17 a 21 horas.

Cabe aclarar que las demás sucursales del interior de la provincia de Corrientes; Chajarí (Entre Ríos); Posadas, Oberá, Iguazú (Misiones) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajarán con normalidad.

Se recuerda que los clientes podrán operar a través de los canales digitales de la entidad financiera, la aplicación MÁSBanCo y la Banca Web (bancaweb.bcoctes.com.ar), como así también desde los cajeros automáticos y/o comercios adheridos para Extra Cash. El Contact Center (0800 444 0160) atenderá en su horario habitual, de 7 a 15 horas.