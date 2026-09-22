Lanzaron “Ñande Río”, un nuevo corredor turístico une a cinco municipios correntinos

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este martes en el Salón Verde el lanzamiento del Corredor Turístico y Cultural “Ñande Río”, una iniciativa que reúne a cinco municipios correntinos: Riachuelo, El Sombrero, Manuel Derqui, Empedrado y San Lorenzo.

El proyecto busca integrar los atractivos de estas localidades y fortalecer una propuesta turística regional basada en el río Paraná, el patrimonio ferroviario, la gastronomía, las tradiciones y la identidad correntina. La iniciativa comenzó a desarrollarse con el trabajo conjunto de los municipios y también cuenta con la participación de la UNNE.

El nombre “Ñande Río”, que significa “Nuestro Río” en guaraní, hace referencia al Paraná como uno de los principales elementos que vinculan a las cinco localidades.

Durante la presentación, Valdés señaló que la política turística provincial toma como referencia los resultados alcanzados por el Plan Iberá y planteó la necesidad de potenciar otros destinos de la provincia.

“Llegó el momento de potenciar y de mostrar todo lo que tenemos, de hacer del turismo correntino una fortaleza”, afirmó el gobernador.

Un corredor con historia y naturaleza

La propuesta contempla poner en valor las antiguas estaciones y caminos ferroviarios, además de los paisajes, la gastronomía, las expresiones culturales y los espacios vinculados al río Paraná.

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó el trabajo conjunto entre los municipios y señaló que la iniciativa busca generar oportunidades, empleo y desarrollo local.

Además, anunció que el corredor tendrá un espacio dentro del Salón CFT II de la Feria Internacional de Turismo (FIT) para mostrar sus atractivos ante operadores y visitantes.

Por su parte, el titular del Comité Iberá, Sergio Flinta, propuso avanzar en la conformación de rutas escénicas que integren los distintos puntos del corredor.

El desafío de recuperar las antiguas estaciones

Desde los municipios también destacaron la importancia de recuperar espacios vinculados con la historia ferroviaria.

El comisionado interventor de Manuel Derqui, Fabián Gutiérrez, señaló que el río funciona como eje de integración y planteó la necesidad de recuperar las antiguas estaciones de tren para convertirlas nuevamente en espacios de encuentro y atractivos turísticos.

En la misma línea, el responsable del proyecto, Mario Maciel Caballero, recordó que el final del servicio ferroviario en marzo de 1993 significó el cierre de tradicionales puntos de encuentro de las comunidades.

“Estos espacios vuelven a ser lugares de encuentro para la comunidad”, sostuvo Maciel Caballero, quien explicó que el proyecto tomó como referencia la experiencia del Iberá, aunque con una propuesta propia para esta región.

Los intendentes de Riachuelo, El Sombrero, Empedrado y San Lorenzo coincidieron en la importancia de trabajar de manera articulada para fortalecer el turismo y generar nuevas oportunidades económicas en sus localidades.

El proyecto Ñande Río viene desarrollándose desde hace varios meses. En abril, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE formalizó acuerdos de trabajo con los municipios para aportar herramientas de planificación, identidad visual, paisajismo, infraestructura y puesta en valor del patrimonio ferroviario.