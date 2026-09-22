Vacunación contra el dengue en Corrientes: instalarán una carpa en plaza Vera

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes anunció un refuerzo en la Campaña de Vacunación contra el dengue mediante la instalación de un puesto especial en la plaza Vera de la capital (calle Junín, entre La Rioja y San Juan).

La carpa funcionará de manera exclusiva para la aplicación de dosis contra la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

La atención en la vía pública se organizará los días viernes en el horario de 9 a 13 y de 16 a 20, mientras que los sábados el servicio estará disponible de 9 a 13.

El cronograma de inoculación establecido por la cartera sanitaria comprende las siguientes fechas:

Viernes 25 y sábado 26 de septiembre

Viernes 2 y sábado 3 de octubre

Viernes 9 y sábado 10 de octubre

Viernes 16 de octubre

La convocatoria está dirigida a la población comprendida entre los 4 y 59 años de edad. Para recibir la vacuna, las personas interesadas deben asistir únicamente con su Documento Nacional de Identidad (DNI), en tanto que los menores de edad tienen que acudir acompañados por un adulto responsable.

En los municipios del interior, las aplicaciones continúan en las sedes habituales de cada localidad.

Síntomas de la enfermedad y medidas de prevención en el hogar

Desde la cartera de salud recordaron que el dengue es una patología viral transmitida por la picadura del vector de cuerpo negro y franjas blancas en patas y abdomen. El cuadro puede manifestarse desde fiebre leve hasta episodios dolorosos caracterizados por dolor de cabeza, molestia retroocular, dolores musculares y articulares, y eritemas cutáneos.

Para complementar la inmunización en los vacunatorios, las autoridades sanitarias instaron a la comunidad a sostener las tareas de descarrado y protección personal: