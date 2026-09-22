Corrientes: el Paraná registra la crecida más alta en un año

Las aguas del río Paraná comenzaron a subir en Corrientes y las ciudades costeras se encuentran con los niveles más altos registrados en el último año. De acuerdo con los datos de la Prefectura Naval Argentina analizados por El Litoral, en Goya se encuentra a solo 1,11 metros por debajo del nivel de alerta, en Itatí a 1,65 metros y en Capital a 2,02 metros.

Nivel en cada ciudad de Corrientes

Una de las ciudades con la crecida más alta es Itatí, según el último registro alcanzó los 5,15 metros en crecida, el registro más alto de los últimos doce meses, el nivel de alerta para esa localidad es de 6,80 metros, por lo que el valor actual se mantiene por debajo de ese umbral.

La comparación con los registros anteriores permite dimensionar el repunte. La última vez que el río había crecido hasta un nivel similar en Itatí fue el 5 de julio de este año, cuando llegó a 4,04 metros. En 2025, en tanto, había alcanzado 4,28 metros el 25 de diciembre, mientras que anteriormente había llegado al mismo nivel durante octubre de ese año. Sin embargo, no se había registrado en el último año un nivel como los 5,15 metros actuales.

El registro en Itatí, es el más alto en el último año. Fuente: Prefectura Naval Argentina

La tendencia también se refleja en Corrientes Capital, donde el Paraná se encuentra en 4,48 metros, frente a un nivel de alerta de 6,50 metros. El valor actual supera el registro del 6 de julio de este año, cuando había llegado a 4,19 metros.

En la capital provincial, el último repunte comparable se había registrado el 26 de diciembre de 2025, cuando el río alcanzó los 3,89 metros. De esta manera, el nivel actual también se ubica por encima de los registros del último año.

La crecida se extiende a otros puntos de la costa correntina. En Paso de la Patria, el río se encuentra en 4,63 metros, con un nivel de alerta de 6,50 metros. En Empedrado, alcanza los 4,12 metros, frente a una alerta establecida en 6,50 metros.

En tanto, en Bella Vista el Paraná registra 4,41 metros, con un nivel de alerta de 6 metros. En Goya, se encuentra en 4,09 metros, mientras que su nivel de alerta es de 5,20 metros, es la ciudad que más próxima al nivel de alerta se encuentra según los últimos datos.

Más hacia el sur, en Esquina, el río alcanza los 3,36 metros, todavía por debajo del nivel de alerta de 5 metros.

Los registros muestran así un repunte del Paraná en distintos puntos de Corrientes. Si bien los niveles actuales permanecen por debajo de las cotas de alerta informadas para cada localidad, la comparación con los registros recientes marca una crecida importante.

(VT)