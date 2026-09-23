Corrientes: la Fiesta Provincial del Guiso de Arroz ya tiene fecha en Riachuelo

Presentaron este miércoles en Casa de Gobierno la 22ª edición de la Fiesta Provincial del Guiso de Arroz, que se realizará el próximo 3 de octubre en Riachuelo, en la Sociedad Rural de la localidad.

La jornada tendrá entrada libre y gratuita y contará con el tradicional concurso de guiso de arroz, espectáculos musicales, propuestas culturales y la elección de la representante de la fiesta.

Durante la presentación, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard destacó la importancia de la gastronomía local y señaló que la base del guiso de arroz es un producto “netamente correntino”, en referencia a que Corrientes es la primera productora de arroz del país.

Por su parte, el intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, confirmó el regreso de la celebración y explicó que se modificó el reglamento del concurso junto a la Secretaría de Turismo para incorporar nuevos criterios y darle mayor relevancia a la propuesta gastronómica. La preparación deberá realizarse en olla negra y con leña.

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, sostuvo que el acompañamiento a este tipo de celebraciones representa una inversión y destacó su impacto económico en las localidades y la región.

Música, gastronomía y propuestas para toda la familia

Las actividades comenzarán a las 15, con una grilla de artistas locales, mientras que el concurso de guiso está previsto para las 19.

La programación musical incluirá a Tsunami Chamamecero, Junta Chamamecera, Ariel Gauna, Los Príncipes y Pico Frank, anunciado como el cierre de la jornada.

Además, habrá un paseo de artesanos y emprendedores. La Municipalidad también dispondrá de transporte gratuito desde distintos barrios, entre ellos San Cayetano.

La fiesta se desarrollará en el marco del trabajo del corredor turístico “Ñande Río”, integrado por Riachuelo, El Sombrero, San Lorenzo, Derqui y Empedrado, que tendrá participación en la próxima Feria Internacional de Turismo para presentar la oferta gastronómica y turística de la región.