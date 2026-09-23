La UCP será sede del XXVIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico

La Universidad de la Cuenca del Plata será sede del 1 al 3 de octubre del XXVIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y las XXXV Jornadas Nacionales de ADEIP. El evento reunirá a docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de psicología de toda la Argentina, quienes desarrollarán sus actividades bajo el lema “El proceso psicodiagnóstico como puente: del exceso a la elaboración subjetiva”.
El encuentro se llevará a cabo en modalidad presencial en la sede Corrientes, sita en Lavalle 50, junto a la modalidad digital con conexión en vivo desde los canales institucionales. La actividad se llevará a cabo de manera conjunta con la Asociación de Psicodiagnóstico de Evaluación Psicológica (ADEIP) —asociación científica sin fines de lucro destinada a la evaluación psicológica e investigación—, como un espacio de reflexión crítica, actualización teórica e intercambio interdisciplinario en la región.
Dentro de los ejes temáticos que se debatirán durante las tres jornadas se encuentran la clínica en las distintas etapas de la vida; la neuropsicología; los derechos humanos y la ética profesional; los equipos interdisciplinarios; la tecnología, redes sociales e IA, entre otros.
Asimismo, ofrecerán un espacio para profundizar en los abordajes del psicodiagnóstico en diversos ámbitos de aplicación como la salud clínica, el sector jurídico, el ámbito educacional, laboral y deportivo.
El encuentro contará con la presencia de reconocidos especialistas de la psicología como el Dr. Otto Kernberg, quien será acompañado también por:
- Dra. Susana Sneiderman
- Psic. Silvina Cohen Imach
- Dra. Silvia Pugliese (en modalidad virtual)
- Esp. Verónica Silva Acevedo
- Dra. Susana Russo
- Dra. Azucena Borelle
- Dra. Graciela Adam
- Dra. Graciela Mabel Gardiner
- Lic. Silvia Querol
- Dra. Ana Kohan Cortada
- Dra. María Gabriela Constanza
- Lic. Andrea Espinola
- Lic. Margarita Artusi
Para obtener más información sobre el programa de actividades, aranceles y la inscripción al congreso, los interesados pueden comunicarse a congresoadeipcorrientes2026@gmail.com o acceder a al formulario de inscripción: www.ucp.edu.ar/congresoadeip2026