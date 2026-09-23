La UCP será sede del XXVIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico

La Universidad de la Cuenca del Plata será sede del 1 al 3 de octubre del XXVIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y las XXXV Jornadas Nacionales de ADEIP. El evento reunirá a docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de psicología de toda la Argentina, quienes desarrollarán sus actividades bajo el lema “El proceso psicodiagnóstico como puente: del exceso a la elaboración subjetiva”.

El encuentro se llevará a cabo en modalidad presencial en la sede Corrientes, sita en Lavalle 50, junto a la modalidad digital con conexión en vivo desde los canales institucionales. La actividad se llevará a cabo de manera conjunta con la Asociación de Psicodiagnóstico de Evaluación Psicológica (ADEIP) —asociación científica sin fines de lucro destinada a la evaluación psicológica e investigación—, como un espacio de reflexión crítica, actualización teórica e intercambio interdisciplinario en la región.

Dentro de los ejes temáticos que se debatirán durante las tres jornadas se encuentran la clínica en las distintas etapas de la vida; la neuropsicología; los derechos humanos y la ética profesional; los equipos interdisciplinarios; la tecnología, redes sociales e IA, entre otros.

Asimismo, ofrecerán un espacio para profundizar en los abordajes del psicodiagnóstico en diversos ámbitos de aplicación como la salud clínica, el sector jurídico, el ámbito educacional, laboral y deportivo.

El encuentro contará con la presencia de reconocidos especialistas de la psicología como el Dr. Otto Kernberg, quien será acompañado también por:

Dra. Susana Sneiderman

Psic. Silvina Cohen Imach

Dra. Silvia Pugliese (en modalidad virtual)

Esp. Verónica Silva Acevedo

Dra. Susana Russo

Dra. Azucena Borelle

Dra. Graciela Adam

Dra. Graciela Mabel Gardiner

Lic. Silvia Querol

Dra. Ana Kohan Cortada

Dra. María Gabriela Constanza

Lic. Andrea Espinola

Lic. Margarita Artusi

Para obtener más información sobre el programa de actividades, aranceles y la inscripción al congreso, los interesados pueden comunicarse a congresoadeipcorrientes2026@gmail.com o acceder a al formulario de inscripción: www.ucp.edu.ar/congresoadeip2026