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Educación

La UCP será sede del XXVIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico

El evento académico reunirá en la capital correntina a destacados referentes de la salud mental de todo el país, quienes debatirán acerca de los nuevos desafíos del psicodiagnóstico, la tecnología y la ética profesional. 

Por El Litoral

Miércoles, 23 de septiembre de 2026 a las 17:14

La Universidad de la Cuenca del Plata será sede del 1 al 3 de octubre del XXVIII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y las XXXV Jornadas Nacionales de ADEIP. El evento reunirá a docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de psicología de toda la Argentina, quienes desarrollarán sus actividades bajo el lema “El proceso psicodiagnóstico como puente: del exceso a la elaboración subjetiva”. 

El encuentro se llevará a cabo en modalidad presencial en la sede Corrientes, sita en  Lavalle 50, junto a la modalidad digital con conexión en vivo desde los canales institucionales. La actividad se llevará a cabo de manera conjunta con la Asociación de Psicodiagnóstico de Evaluación Psicológica (ADEIP) —asociación científica sin fines de lucro destinada a la evaluación psicológica e investigación—, como un espacio de reflexión crítica, actualización teórica e intercambio interdisciplinario en la región. 

Dentro de los ejes temáticos que se debatirán durante las tres jornadas se encuentran la clínica en las distintas etapas de la vida; la neuropsicología; los derechos humanos y la ética profesional; los equipos interdisciplinarios; la tecnología, redes sociales e IA, entre otros. 

Asimismo, ofrecerán un espacio para profundizar en los abordajes del psicodiagnóstico en diversos ámbitos de aplicación como la salud clínica, el sector jurídico, el ámbito educacional, laboral y deportivo. 

El encuentro contará con la presencia de reconocidos especialistas de la psicología como el Dr. Otto Kernberg, quien será acompañado también por:

  • Dra. Susana Sneiderman
  • Psic. Silvina Cohen Imach
  • Dra. Silvia Pugliese (en modalidad virtual)
  • Esp. Verónica Silva Acevedo
  • Dra. Susana Russo
  • Dra. Azucena Borelle
  • Dra. Graciela Adam
  • Dra. Graciela Mabel Gardiner
  • Lic. Silvia Querol
  • Dra. Ana Kohan Cortada
  • Dra. María Gabriela Constanza
  • Lic. Andrea Espinola
  • Lic. Margarita Artusi

Para obtener más información sobre el programa de actividades, aranceles y la inscripción al congreso, los interesados pueden comunicarse a congresoadeipcorrientes2026@gmail.com o acceder a al formulario de inscripción: www.ucp.edu.ar/congresoadeip2026  

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