Golpe al comercio correntino: un reconocido bazar liquida su stock tras anunciar su cierre

Corrientes sigue purgando los efectos de la crisis económica que se vive en todo el país, ya que otro local del microcentro de la ciudad Capital anunció su cierre y está liquidando su stock.

Se trata de "El Bazar de la Abiba", ubicado en la esquina de calles Salta y San Martín, que anunció una liquidación por cierre hasta el 30 de septiembre. La misma situación se vive en el rubro deportivo, pues una sucursal de la cadena "Show Sport", ubicado sobre Junin al 1286", empezó a vender sus artículos a precios de remate.

El Litoral habló con los empleados del bazar y confirmó que se trata del último local de la firma, pues antes contaba con sucursales que cerraron paulatinamente, una ubicada en el Shopping Centenario y otra en el cruce de calles Junin y España.

La liquidación del stock obedece a una estrategia para obtener liquidez antes del cierre definitivo, algo que este medio ya observó en la ciudad.

Una situación que no parece cambiar

Hace un tiempo El Litoral realizó un informe sobre la situación de los locales comerciales en el centro de la ciudad capital.

Muchos locatarios intentan de todo, agregan rubros complementarios al original o se vuelven al polirubro con tal de cubrir los costos de funcionamiento y el pago del sueldo de los empleados.

Esta estrategia fue confirmada tras hablar con agentes inmobiliarios que tienen a emprendedores como clientes. Carlos Quiñones, de la inmobiliaria "Método", comentó al respecto que "tengo un locatario que agregó otros rubros para poder subsistir porque con el que tenía no podía seguir".

Otro de los factores que explica la situación del bazar y la casa de deportes, son los costos operativos, pues los servicios básicos (agua, luz e internet) reflejan aumentos constantes que, mes a mes, hacen más difícil la continuidad de cualquier emprendimiento.

La dificultad para sostener un emprendimiento es una cuestión de que las inmobiliarias y los propietarios se hicieron eco. Rolando Seoane de "Seoane Riera y Cia." comentó que "los propietarios analizan la situación y saben dónde está parado el mercado", por lo que están dispuestos a negociar costos de alquiler. Pero mientras por un lado se cede, por el otro, los servicios aumentan.

A todo lo enumerado se debe agregar un problema de fondo que es la baja en el consumo general y los cambios en consumo. En general la gente prioriza gastos esenciales y se restringe de otros.

Es por ello que la liquidación de stock y pronto cierre de estos dos locales, son un reflejo más de una crisis que se sostiene en el tiempo.