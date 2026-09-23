Manki x Zavod: dos referentes de la noche correntina se unen en una fiesta especial

Este fin de semana, Manki Producciones y Zavod Club presentan “Manki x Zavod”, una propuesta que reúne por primera vez a dos de los principales referentes en la producción de fiestas y eventos de Corrientes y la región.

La noche correntina tendrá este fin de semana un encuentro especial. Manki Producciones y Zavod Club unen fuerzas para presentar “Manki x Zavod”, una fiesta que nace de la combinación de dos marcas con amplia trayectoria en la creación y producción de eventos.

La propuesta representa mucho más que una fecha en el calendario: será la primera producción conjunta entre Manki y Zavod, reuniendo experiencia, creatividad y capacidad de convocatoria con el objetivo de ofrecer una noche diferente.

A lo largo de los últimos años, ambas marcas se consolidaron como protagonistas de la escena de eventos de Corrientes, desarrollando propuestas de gran convocatoria y apostando permanentemente a elevar la calidad de la experiencia del público.

Manki x Zavod surge ahora como un nuevo concepto de colaboración, combinando la identidad y el estilo de ambas productoras en una misma noche.

La producción prepara para este fin de semana una puesta especialmente diseñada para la ocasión, celebrar la PRIMAVERA con una propuesta integral de música, ambientación, técnica, iluminación y entretenimiento, buscando que cada espacio forme parte de la experiencia.

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MANKI X ZAVOD

Zavod Club – Corrientes

26 de Septiembre

Entradas: www.mankiproducciones.com.ar

Apertura: 00:00 hs

+ info @mankiproducciones @zavodclub