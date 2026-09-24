El Museo del Carnaval Correntino reunió a figuras históricas y recordó la tragedia de 1978

El Museo del Carnaval Correntino fue escenario ayer de un homenaje a quienes hicieron historia en la fiesta popular, en el marco del Día del Comparsero. La jornada también tuvo un momento especial para recordar a quienes murieron en el accidente del 23 de septiembre de 1978.

La actividad reunió a protagonistas de distintas generaciones del carnaval correntino y contó con la presencia de la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez.

Una muestra construida por los comparseros

La exposición reunió fotografías, trajes históricos y distintos objetos aportados por los propios protagonistas. Además, hubo elementos vinculados tanto al carnaval oficial como a las expresiones barriales.

El director de los Museos de la Provincia, Fabricio Escobar, explicó que la muestra fue armada junto a los comparseros y busca reunir distintas etapas de la fiesta. También confirmó que las fotografías permanecerán exhibidas en el Museo del Carnaval durante el período de la muestra.

El recuerdo de los comparseros fallecidos en 1978

Uno de los momentos centrales fue el homenaje a los comparseros que murieron en el accidente ocurrido el 23 de septiembre de 1978. Se trató de una ceremonia que comenzó con una ofrenda floral frente al mural que recuerda a las víctimas de la tragedia.

Luego, los embajadores del Carnaval Correntino compartieron palabras sobre el significado de ser comparsero y el vínculo de varias generaciones con la fiesta. Como cierre, los participantes hicieron una intervención colectiva sobre un mural con fotografías de quienes estuvieron presentes en la jornada.



