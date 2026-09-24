Qué dijo el director de LT7 tras el millonario robo a la emisora

Tras los hechos ocurridos en LT7, el director del medio, Martín Gómez Danuzzo, rompió el silencio luego del robo registrado días atrás. En un descargo en vivo el miércoles, aclaró el origen del dinero que se robaron y que afecta a otras empresas que operan en el mismo edificio.

Gómez Danuzzo cuestionó con dureza a quienes politizaron el hecho en redes sociales, pidió paciencia a proveedores por demoras en los pagos y advirtió sobre el complejo panorama de inseguridad en la provincia.

Aclaración sobre el dinero sustraído y origen de los fondos

El director de LT7 remarcó la diferencia entre la emisora radial y la estructura administrativa del grupo.

“Lamentablemente, después de 67 años, hemos sido violados en nuestra casa", dijo Gómez Danuzzo y agregó que "hay un error de concepto: es el robo en LT7. Arriba de la administración de la radio funcionan otras empresas familiares y por eso el monto de dinero que había”.

Además, criticó la reacción ante el hecho y comentó que “la noticia se dio con mucha mala leche, como diciendo 'le robaron a LT7 la plata de la pauta, felices todos' y nada que ver. No es de pauta, muchachos, no es de la radio”.

"Duele mucho: hay proveedores que en esta semana van a tener que aguantar y les pido paciencia, ya nos vamos a recuperar. No hay nada oculto ni ningún tabú”, afirmó el director de la radio, llevando tranquilidad ante semejante hecho.

Respuesta a las difamaciones y politización del ataque

“Estoy indignado por la poca solidaridad de unas cuantas personas a las cuales me tomé el trabajo de responderles personalmente en cada portal que escribió", indicó Gómez Danuzzo ante la reacción pública tras el robo.

El empresario encontró explicación a tales comentarios al mencionar que "se ha intentado ensuciar a los medios y desvalorizar la palabra de los periodistas desde la política para decir que todos los medios mienten por la pauta oficial”.

Además, aprovechó para hacer notar la situación de inseguridad que se vive al afirmar que "cualquiera que maneje algo de dinero, que se cuide porque está brava la mano”.

Finalmente, Gómez Danuzzo aclaró que “LT7 le da trabajo a más de 40 o 50 familias", y agregó que "agradezco a la gente de Corrientes que se solidarizó y soy enérgico con los que están difamando: ojalá no les pase a ellos”