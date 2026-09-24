Guillermo Semhan sobre su salida del STJ: “Creo en la alternancia y la renovación"

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Guillermo Semhan, rompió el silencio tras oficializarse que el gobernador Juan Pablo Valdés aceptó su renuncia al cargo.

A los 69 años y en edad jubilatoria, el magistrado fundamentó su decisión en la necesidad de alternancia institucional y renovación generacional en la Corte provincial y comentó que espera que su vacante sea ocupada por una mujer.

Fundamentos de la salida y críticas a la falta de alternancia

El magistrado fundamentó su paso al costado por convicción filosófica sobre la renovación de los poderes del Estado.

“Es parte de esta filosofía que yo tengo de la alternancia de gobierno, de la democratización del sistema y de que la renovación sea normal, en paz e institucional”, sostuvo Semhan en una entrevista en el programa "Sin Freno".

Al ser consultado sobre por qué no se jubilan otros ministros en edad legal, reflexionó y dijo que “posiblemente crean que son indispensables para el servicio", y agregó que "nadie es indispensable" y remarcó nuevamente que "es muy buena la alternancia”.

“La decisión fue meditada, reflexionada y sin factores externos que decidan mi voluntad", dijo el letrado sobre su dimisión a su cargo. "Salgo feliz de haber hecho las cosas bien en lo personal y en lo institucional”, comentó sobre su resolución.

Rechazo a la ampliación de miembros y perfil del sucesor

Semhan analizó la composición de la Corte correntina y se opuso a la posibilidad de llevar el tribunal a 7 u 9 jueces. “El número de cinco es el correcto. Imagínate, si con cinco hay el despelote que hay, imagínate si son nueve. Este Superior Tribunal trabajó incluso mejor cuando éramos tres”, comentó de forma tajante.

El retiro de Semhan se hará efectivo el 31 de diciembre de este año, y este dejó un deseo sobre cómo debería ser quien lo reemplace. “Preferentemente que sea mujer. Una mujer sensible, humana, que cumpla los requisitos de idoneidad técnica y moral”, afirmó.