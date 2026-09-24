Becas de investigación de la Unne: quiénes pueden postularse y hasta cuándo pueden hacerlo

Como parte de su política de fortalecimiento de los recursos humanos para la ciencia, la Universidad Nacional del Nordeste abrió la convocatoria 2026 al Concurso de Becas de Investigación en sus distintas categorías. Se prevé el otorgamiento de 164 becas.

El Programa de Becas Internas de Investigación constituye uno de los principales instrumentos de la Unne para promover la formación y el desarrollo de recursos humanos en ciencia y tecnología.

Las becas tienen como finalidad iniciar o profundizar la formación en investigación en las distintas disciplinas científicas y tecnológicas que se desarrollan en la Universidad y están destinadas a estudiantes avanzados/as y graduados/as.

Desde la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Unne, a cargo de la Prof. Alejandra Hernando, destacaron que las becas constituyen un elemento central dentro de la política institucional de apoyar la formación de nuevos investigadores e investigadoras así como el perfeccionamiento de quienes ya transitan la carrera científica.

La convocatoria 2026, aprobada por el Consejo Superior de la UNNE, permanecerá abierta hasta el 2 de octubre.

Contempla el otorgamiento de 115 becas de Pregrado (10 por Unidad Académica y 5 para el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología), 39 Becas de Estímulo a la Investigación Tipo I (BEI Tipo I) y 10 Becas de Estímulo a la Investigación Tipo II (BEI Tipo II).

“La formación de recursos humanos es una dimensión esencial para el desarrollo y la sostenibilidad de la investigación científica” remarcó la Prof. Hernando.

Comentó que las becas permiten que estudiantes y jóvenes graduados se integren tempranamente a equipos y proyectos de investigación y son un componente central de la política institucional orientada, entre otros objetivos, a generar capacidades para formular preguntas, abordar problemas relevantes, producir nuevos conocimientos y contribuir, desde la ciencia, al desarrollo de la región.

De esta manera, la Unne busca fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas mediante una política que acompaña las distintas etapas de formación, desde la iniciación de estudiantes avanzados hasta la consolidación de investigadores que desarrollan estudios de posgrado.

Detalles de la convocatoria

La inscripción se realiza a través del sistema SAP y se extenderá hasta el 2 de octubre de 2026.

Tipos de becas

Las Becas de Pregrado están destinadas a estudiantes avanzados/as de la Unne que, por su rendimiento académico, reúnan las condiciones para iniciar su formación en investigación bajo la dirección de un/a investigador/a experimentado/a.

Las BEI Tipo I se otorgan a graduados/as de carreras universitarias de una duración mínima de cuatro años, con preferencia de la Unne y, en casos excepcionales, de otras universidades nacionales o extranjeras.

Están orientadas a la realización de trabajos de investigación y/o desarrollos en el ámbito de la Universidad, destinados a la generación y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos y a la elaboración de tesis de doctorado o maestría.

Por su parte, las BEI Tipo II están destinadas a graduados/as universitarios/as, con preferencia de la Unne, que cursen una carrera de doctorado, participen en trabajos de investigación en proyectos acreditados y cuenten con publicaciones científicas en revistas con referato.

Estas becas buscan contribuir a la producción de trabajos de investigación y/o desarrollo y a la elaboración de la tesis doctoral.

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