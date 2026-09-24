Mercedes celebró a su Santa Patrona con la comunidad y obras en el templo histórico

La comunidad de la localidad correntina de Mercedes festejó este jueves la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona de la ciudad, en una jornada religiosa y cultural que reunió a vecinos y autoridades locales frente al templo parroquial.

Uno de los momentos más representativos del encuentro fue el recibimiento de la imagen patronal por parte de las niñas y niños que integran los grupos de catequesis.

La celebración sirvió también de marco para poner en valor la recuperación integral de la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. El edificio histórico transita una nueva etapa de obras que comprende refacciones en el exterior, la renovación del sistema de instalación eléctrica y trabajos de pintura, ejecutados a través del INVICO con financiamiento del Gobierno provincial.

Articulación provincial y trabajos de prevención hídrica

El intendente de la ciudad, Víctor Cemborain, resaltó el respaldo del Gobierno de Corrientes para sostener las reformas en la infraestructura religiosa y subrayó el trabajo coordinado entre la administración local y el Ejecutivo provincial: "Tenemos una gran relación de trabajo con la provincia y vamos a seguir por ese camino para el progreso y desarrollo de toda nuestra comunidad".

Asimismo, el jefe comunal señaló las tareas operativas que lleva adelante el municipio en materia de infraestructura urbana para responder a los alertas meteorológicos.

Al respecto, hizo referencia a las tareas de limpieza y canalización preventiva orientadas a mitigar posibles anegamientos e inundaciones ante las precipitaciones previstas por el fenómeno climático de El Niño.

Por su parte, el párroco Adolfo Gutiérrez encabezó las actividades litúrgicas acompañado por referentes institucionales de la zona. Durante su mensaje a la feligresía, el sacerdote definió a la Virgen de las Mercedes como "patrona y protectora" de la localidad y convocó a las familias a renovar la fe, la esperanza y la solidaridad comunitaria.