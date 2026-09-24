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Fauna silvestre

Un yacaré overo de más de un metro apareció en el patio de una casa en Corrientes

Bomberos Voluntarios acudieron tras el aviso de un vecino y encontraron al reptil dentro de un domicilio. 

Por El Litoral

Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 18:36

Un particular episodio ocurrió en una vivienda de la localidad de Berón de Astrada cuando un yacaré overo ingresó al domicilio y sorprendió a sus ocupantes. Ante la situación, un vecino dio aviso a los bomberos voluntarios, que acudieron de inmediato al lugar.

Al llegar, los efectivos constataron la presencia del reptil dentro de la vivienda y pusieron en marcha el operativo para retirarlo de manera segura.

El rescate y posterior liberación estuvo a cargo del J1 Oficial Ayudante Mario Agüero y la J2 Cabo Blanca Gauna, quienes trabajaron para lograr capturar al animal sin que permaneciera dentro del domicilio.

Rescate y liberación

Finalmente, los bomberos lograron retirar al yacaré del lugar y trasladarlo para su liberación.

El reptil fue llevado hasta un ambiente adecuado para su hábitat natural, donde finalmente fue liberado.

Desde el cuartel destacaron la importancia de continuar trabajando en el rescate y preservación de la fauna de la zona.

“Seguimos trabajando y preservando nuestra fauna”, señalaron desde Bomberos Voluntarios tras el operativo.

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