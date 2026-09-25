Alerta por la Ruta Nacional 12 en Corrientes: señalan el mal estado del camino

Un sector de la Ruta Nacional 12 ubicado al norte de la ciudad de Corrientes genera preocupación entre los conductores. El tramo se encuentra a unos 5 kilómetros de la capital y las condiciones de la calzada es uno de los principales puntos señalados.

La falta de tareas de mantenimiento también aparece entre los reclamos vinculados con el sector, ya que los baches condicionan la circulación.

La situación del tránsito

El estado de la ruta cobra especial relevancia por el volumen de vehículos y el constante tránsito pesado sobre el camino que va hacia el norte de la provincia.

El tramo señalado se extiende aproximadamente entre los kilómetros 5 y 10 al norte de la capital, mientras que los usuarios reclaman que se intervenga el sector ante la falta de mantenimiento.