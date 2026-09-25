Corrientes: la Apicc aclaró cómo funcionará el Día del Empleado de Comercio

La Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) aclaró cómo funcionará la jornada del próximo lunes, establecida para la celebración del Día del Empleado de Comercio. La entidad remarcó que la fecha otorga derechos laborales, pero no obliga a los establecimientos a cerrar sus puertas.

Según explicó Apicc, los locales pueden funcionar si son atendidos por sus dueños o por empleados que acepten prestar servicios. La apertura, por sí sola, no constituye una infracción laboral.

Qué pasa con quienes trabajen el lunes 28

Desde la entidad se remarcó que, en caso de trabajar, los empleados deben cobrar la jornada con un recargo del 100%, como se tiene previsto para los feriados. Sin embargo, también se aclaró que la prestación no genera otro día adicional de descanso.

Por otra parte, quienes decidan no trabajar conservan su pago habitual y no pueden sufrir descuentos ni perder el presentismo. Además, el feriado no puede utilizarse para reemplazar el descanso semanal establecido como franco.

La aclaración fue difundida por Apicc ante las consultas surgidas por el traslado de la celebración al lunes 28 de septiembre. La entidad sostuvo que busca evitar interpretaciones que puedan generar presiones sobre empleadores o trabajadores.



