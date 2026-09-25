Garrafa Social en Corrientes: horarios y puntos de venta para la próxima semana

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Desarrollo Social, dio a conocer la agenda de la próxima semana del Programa de Garrafa Social. Habrá tres puntos de venta en dos días consecutivos.

La iniciativa, desplegada de forma coordinada con delegaciones municipales, busca garantizar el acceso al gas a precio accesible para las familias de menores recursos.

Días, horarios y puntos de venta

El miércoles 30

Barrio Sapucay: el operativo estará en Santa Bernardita y Padre Pío, de 10 a 11.30.

El jueves 1 de octubre habrá dos puntos de venta

Barrio Santa Catalina: habrá punto de venta en la plaza Pocho Roch de 10 a 11. Se ubicará entre las calles Marilú Morales Segovia y Mario Milán Medina.

Barrio Alta Gracia: se venderá en la delegación de Comechingones y Santa Catalina de 11.30 a 12.30.

La actividad es organizada a través de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad.



