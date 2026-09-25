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PROMOCIÓN ESPECIAL

El Banco de Corrientes acompaña el Taragüí Rock 2026 con cuotas sin interés para la compra de entradas 

Llega el festival de rock más importante del NEA con una promoción exclusiva para clientes de la banca pública correntina, que consistirá en tres cuotas sin interés para la compra de tickets a través de Wee!pas.

Por El Litoral

Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 16:24

El Banco de Corrientes (BanCo) acompañará una nueva edición de uno de los eventos culturales más importantes de Corrientes, el Taragüí Rock en su edición 2026, que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en el mítico Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.  

La entidad ofrecerá tres cuotas sin interés en la compra de entradas desde la plataforma https://weepas.ar/ hasta el 4 de octubre inclusive. El beneficio podrá ser utilizado con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, únicamente comprando los tickets desde la plataforma Wee!pas.  

Las bases y condiciones podrán consultarse en https://promosdelbanco.com/ 

Sobre el Taragüí Rock 

Hasta el momento, la organización anunció las primeras bandas nacionales que formarán parte de esta nueva edición. Para el sábado 3 de octubre llegarán Kapanga y Los Cafres.

En tanto el domingo 4 será el turno de Estelares, Cruzando el Charco y La Mancha de Rolando.  

Cabe aclarar que la grilla aún no está completa y se espera que en los próximos días se sumen más artistas nacionales, además de los proyectos musicales y bandas locales de la provincia de Corrientes. 

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