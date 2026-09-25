Corrientes desembarca en la FIT 2026 con más de 20 municipios y 34 operadores turísticos

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, participará de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) , que se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La provincia integrará el pabellón de la región Litoral junto a una delegación compuesta por 21 municipios y 34 operadores del sector privado.

Respecto al alcance de la comitiva, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó que el objetivo central es la promoción de la oferta provincial y la consolidación de oportunidades comerciales para los prestadores: "Más allá de promover los productos de temporada, la intención es visibilizar lo que la provincia tiene a lo largo del año, es una buena oportunidad también para mostrar nuestra web y el asistente IA".

Oferta de destinos y participación institucional

Durante las cuatro jornadas de exposición, el estand correntino exhibirá propuestas vinculadas a los Esteros del Iberá, la Fiesta Nacional del Chamamé, los caminos del carnaval, la pesca deportiva con devolución, paseos náuticos y el turismo rural, junto a degustaciones de la gastronomía regional.

La representación técnica y de promoción contará con la presencia de la Secretaría de Turismo de la ciudad capital y de las comunas de Riachuelo, Paso de la Patria, Ramada Paso, San Luis del Palmar, El Sombrero, Itatí, Concepción del Yaguareté Corá, Mercedes, Gobernador Virasoro, Santo Tomé, Colonia Carlos Pellegrini, Goya, Pueblo Libertador, Ituzaingó, Bella Vista, Isla Apipé, Mburucuyá, Monte Caseros, Loreto y Esquina.

Por el sector privado, dirán presente cámaras del sector, agencias de viajes, complejos hoteleros y posadas de portales como Pellegrini, Concepción, Loreto e Ituzaingó, además de la Asociación Civil Corredor Jesuítico Guaraní.