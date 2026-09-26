Fin de semana con calor en Corrientes: las máximas podrían llegar a 37°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fin de semana con temperaturas en ascenso en Corrientes, con máximas que alcanzarán los 37°C durante el domingo.

Para este sábado, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a 34°C.

El domingo 27 comenzará con una mínima de 17°C y las temperaturas subirán hasta alcanzar los 35°C durante la tarde. El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y mayormente nublado, aunque sin lluvias significativas previstas.

Cómo arrancará la semana

El lunes 28 continuará el calor, con una máxima que podría llegar a los 36°C y una mínima de 19°C.

La jornada comenzaría con mayor presencia de nubosidad y una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40% durante la mañana. Hacia la tarde, las condiciones tenderían a mejorar, aunque el calor se mantendría con temperaturas elevadas.