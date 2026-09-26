El proyecto de niños de 4 años que nació mirando los atardeceres de Corrientes y llegó a nacionales

Lo que comenzó con la mirada de un grupo de niños de 4 años sobre los atardeceres de la Costanera correntina hoy tiene destino nacional. El proyecto “Así se pinta Corrientes”, del Jardín N°17 “Manuelita”, que este año celebra sus 40 años, fue seleccionado en la instancia provincial de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología y viajará a Jujuy para representar a la provincia el próximo 20 de octubre.

La propuesta nació a partir de uno de los objetivos centrales del proyecto institucional de la escuela: poner en valor la identidad correntina. Para hacerlo, las docentes eligieron un paisaje cotidiano y profundamente ligado a la vida de la ciudad: los paseos por la Costanera y los colores que aparecen cada tarde sobre el cielo.

El proyecto que inició en la salita Amarilla de ambos turnos, mañana y tarde con las maestras Paola y Maricel, se desarrolló desde la indagación y la expresión artística, con los niños como protagonistas. Observaron fotografías y obras de arte, conversaron sobre lo que veían, formularon preguntas y compartieron sus propias experiencias relacionadas con los atardeceres que habían observado junto al río.

Pero no se quedaron solamente con mirar. Los pequeños experimentaron con diferentes colores, materiales y herramientas para representar aquello que veían, además de registrar sus ideas a través de dibujos, fotografías y producciones colectivas. También participaron en la creación de un mural y realizaron un video mediante la técnica de Stop Motion.

Uno de los descubrimientos que más marcó la experiencia fue darse cuenta de que ningún atardecer es igual a otro. A partir de las fotografías y videos, comenzaron a identificar cambios en los colores, las luces y el cielo, y poco a poco dejaron de mirar el paisaje solamente como algo bonito.

La curiosidad de los niños plasmado en cuadros

“Los niños ya no observaban el atardecer solamente como algo lindo, sino que empezaban a mirarlo con ojos de investigadores y artistas”, contó Paola, una de las maestras jardineras a El Litoral. Esa nueva forma de observar también se reflejó en sus producciones, donde no buscaban copiar una imagen, sino representar aquello que habían visto y sentido.

La participación en la Feria Provincial también fue una experiencia especial para ellos. Aunque en esta oportunidad no fueron quienes expusieron el proyecto, recorrieron la muestra como visitantes y pudieron encontrarse con sus propias producciones, fotografías y registros dentro del espacio. Además, conocieron otros trabajos realizados por niños de diferentes lugares.

La noticia de la selección para la instancia nacional llegó con una mezcla de emoción y sorpresa. “Sabíamos todo el trabajo y el compromiso que había detrás del proyecto, pero recibir la noticia de que había sido seleccionado para la instancia nacional fue realmente muy especial”, expresó la docente a este medio.

Para el equipo del jardín Manuelita, con la Directora Marcela Brunel al frente, el logro también representa una forma de reivindicar el valor de las experiencias que se desarrollan en el Nivel Inicial.

“Nos demuestra que las experiencias que nacen en una sala de 4 años pueden tener un gran valor cuando se escucha a los niños, se respetan sus ideas y se les permite ser protagonistas de sus aprendizajes”, destacó.

Ahora, el proyecto tiene una nueva etapa por delante. Las docentes se encuentran organizando y revisando todo el material para viajar a Jujuy el 20 de octubre y compartir la experiencia con otras escuelas del país. “Nuestro objetivo es llevar un pedacito de nuestra provincia: nuestros atardeceres, nuestros colores, nuestra cultura y todo lo que los niños nos enseñaron a mirar de una manera diferente”, resumió.

(VT)