Corrientes Cerca tuvo su décima edición y atendió a más de 400 personas en el Pirayuí

Más de 400 personas participaron este sábado de una nueva jornada de Corrientes Cerca en el barrio Pirayuí de la capital provincial. El operativo reunió más de 20 prestaciones y permitió realizar controles de salud, trámites, vacunaciones y otras gestiones sin trasladarse a otros puntos de la ciudad.

Entre las atenciones disponibles hubo consultas médicas, controles veterinarios, trámites del Registro Civil, entrega de semillas y servicios vinculados con la asistencia social. También se brindaron cortes de pelo y asesoramiento de distintas áreas del Gobierno provincial.

Trámites y servicios en la décima edición

El coordinador de Corrientes Cerca, Fernando Brambilla, explicó que el programa llegó a su décima edición y que cada operativo registra a las personas atendidas. “Tenemos un promedio de entre 400 y 500 personas por operativo”, indicó.

Brambilla señaló que el sistema de admisión permite registrar qué prestación recibió cada persona para contar con esa información cuando el operativo regresa al barrio. Además, adelantó que durante octubre habrá jornadas en Pueblo Libertador, Alvear y el barrio Irupé de Capital.

Salud y prevención

Entre las áreas presentes también estuvo el sistema de emergencias 107, que realizó actividades vinculadas con primeros auxilios y respuesta ante situaciones de urgencia. También se desarrollaron acciones de prevención contra el dengue mediante dispositivos para detectar huevos de aedes aegypti y el uso de BTI para eliminar larvas en reservorios de agua.

El operativo contó además con representantes del Registro Civil, IOSCor, la Dirección de Protección de Niñez, Seguridad Vial, el Ente Regulador del Agua, el ICAA e IDERCOR.



