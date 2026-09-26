Los Ovnis y cables de alta tensión

Mucho se ha hablado de las llamadas pautas de comportamiento de los Ovnis. Se sabe por ejemplo que buscan cables, minerales o agua. ocasionando aveces grandes apagones en ciudades vecinas. Todos recordarán una fecha: 9 de noviembre de 1965 y un hecho conocido como "El gran apagón" del nordeste, afectó a 8 estados norteamericanos y dos provincias canadienses. En total 85.000 millas cuadradas habitadas por unos 30 millones de personas, que quedaron sumidas en la oscuridad, el pánico se apoderó de todos desde las 17,28 hasta las 5,28 de la mañana. ¿Como ocurrió algo semejante en un país que dispone de grandes elementos técnicos y de seguridad? Según los expertos fueron elementos comunes que dejaron a una de las grandes potencias del mundo expuestas a cualquier ataque que podría haber ocurrido, pero afortunadamente no sucedió.



De cualquier manera no se podría haber hecho nada. Momentos previos al corte de energía, un piloto privado pudo ver encima de las líneas eléctricas, un enorme objeto blanco ovalado, cambiando al rojo intenso, volviéndose por momentos una especie de bola roja de fuego. Todo fue corroborado por numerosos testigos y vecinos que relataron lo mismo. También dos pilotos civiles vieron desplazarse a gran velocidad a dos objetos luminosos perseguidos por dos aviones a reacción. Ese día cuatro ciudades finlandesas fueron afectadas por el gran apagón de toda la zona.



También en nuestro país,en Tigre y Chascomús fueron vistos dos grandes objetos luminosos desplazándose lentamente por el cielo. Se podría seguir con una gran cantidad de hechos similares por distintas regiones de nuestro país. Algunos suponen que estos extraños aparatos toman energía de los cables de alta tensión, provocando los temidos apagones. Se puede suponer que realizan una especie de electrólisis o están haciendo alguna especie de experimento desconocido que ignoramos. De cualquier manera, cada tanto se puede visualizar este tipo de hechos en distintos lugares del mundo.



En todas partes del mundo hay casos en que se ha observado a objetos luminosos sacando agua de lagunas o ríos,incluso acá en el nordeste hay algunos casos como por ejemplo el de los hermanos Ortiz, del Chaco, que vieron frente a Barranqueras a un gran objeto luminoso, sacando agua del riacho Barranqueras, del río Paraná, durante varios minutos y en absoluto silencio, luego de lo cual se produjo un sonido agudo y penetrante. El agua quedó como hirviendo en ese sector y luego se pudo ver algunos peces muertos que estaban flotando en el lugar. En fin, un caso más de enigmas y misterios dentro del campo del fenómeno Ovni, para investigar y tratar de echar un poco más de luz sobre este misterio, que hasta hoy sigue preocupando a la humanidad.