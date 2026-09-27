Llegó a Corrientes la primera compactadora industrial móvil

n Juan Guden tiene 85 años y decidió apostar al desarrollo y la industrialización de Corrientes al adquirir, después de mucho esfuerzo, una compactadora móvil para autos en desuso. La máquina, única en la provincia, permite compactar cualquier cosa de metal en desuso, para luego continuar con el proceso industrial.

En apenas tres minutos la máquina convierte un auto o camioneta en un fardo de metal de un metro. Hasta ahora para hacer ese proceso los correntinos debían ir a Chaco, Misiones o Formosa. La compactadora fue construída por una empresa de Santa Fe, que el viernes, después de varios meses, llegó hasta el galpón de Juan en cercanías al acceso de San Cosme, en ruta 12 km 1056.

La empresa santafesina mostró durante horas cómo funcionaba la máquina y capacitó a los operarios de Juan para la manipulación del equipo, que funciona a gasoíl y puede ser trasladada a cualquier lugar para su usufructo. "Es un paso importante para la compañía Hierros Juan. En Corrientes está todo por hacerse. Hay que tener ganas de trabajar y progresar. Trabajo hay", dijo Don Juan Guden en contacto con El Litoral.

La máquina puede compactar 130 autos en ocho horas. En toda la provincia hay grandes extensiones a la intemperie de autos en desuso, reciclarlos en metal compactado para luego fundirlos en un horno industrial y obtener material para luego exportar es el paso que Juan promete dar a futuro

"Tenemos toda la habilitación para el siguiente paso, pero por la llegada de El Niño retrasamos los trabajos. El horno ya lo adquirimos y existe la posibilidad de exportar a China", explicó Juan.