Corrientes se exhibe en la FIT 2026 con un imponente estand y récord de prestadores

La provincia de Corrientes participa activamente en la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026) en La Rural de Buenos Aires.

La delegación, encabezada por el ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard, cuenta con un imponente estand en la región Litoral donde convergen 21 municipios y 35 prestadores privados para impulsar rondas de negocios, posicionar los circuitos turísticos locales y atraer visitantes del mercado nacional e internacional.

Presencia estratégica y oferta del Litoral

La provincia se posiciona en uno de los eventos del sector más relevantes de la región. La FIT 2026 se celebra del 26 al 29 de septiembre en el predio ferial de La Rural en Buenos Aires, reuniendo a destinos y operadores globales.

Corrientes integra el pabellón de la Región Litoral —donde esta edición participan cuatro provincias— con un espacio destacado para visibilizar sus circuitos y experiencias.

La comitiva provincial está encabezada por el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, junto a los subsecretarios Augusto Costaguta (Promoción) y Oscar Macías (Desarrollo Turístico).

Acompañamiento récord del sector privado y municipios

La comitiva correntina duplicó la participación de operadores respecto a ediciones anteriores: La delegación incluye a 35 prestadores turísticos privados y representantes de 21 municipios de la provincia.

La presencia masiva busca propiciar el cierre de acuerdos comerciales y potenciar las rondas de negocios del sector.

Las autoridades remarcaron que esta acción forma parte de un plan de promoción continua que incluye misiones comerciales en Brasil y Paraguay.