Chamamé, carnaval y sabores típicos: Corrientes deslumbró en la apertura de la FIT 2026

La provincia de Corrientes fue una de las grandes protagonistas en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 en La Rural de Buenos Aires.

En un stand compartido con la Región Litoral, la delegación encabezada por el Ministerio de Turismo combinó la presentación de sabores típicos, shows en vivo de Ernestito Montiel, el ritmo del carnaval con la comparsa Ará Berá y el anuncio oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé.

Cultura, música y tradición en La Rural

La apertura del evento internacional contó con intervenciones artísticas y culturales de primer nivel. El escenario de la provincia contó con la presentación del músico Ernestito Montiel y su conjunto, acompañados por parejas de baile.

Pasistas y la escuela de samba de la comparsa Ará Berá desfilaron por los pasillos de la feria aportando brillo y ritmo.

Se anunciaron oficialmente las fechas de la próxima edición de la fiesta en el escenario externo del predio, con la presencia de autoridades del Instituto de Cultura, Turismo y la Casa de Corrientes.

Gastronomía típica y respaldo institucional

La propuesta gastronómica y el acompañamiento técnico reforzaron la presencia provincial en la feria. Los visitantes pudieron degustar platos y productos tradicionales como chicharrón, cara sucia, chipacitos, cerveza artesanal y dulces típicos.

El ministro Juan Enrique Braillard Poccard destacó el apoyo de la gestión provincial para que 35 operadores y 21 municipios concreten rondas de negocios y alianzas de comercialización.

Corrientes comparte pabellón estratégico junto a las provincias de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos para promocionar la oferta turística de la región.