Pesar en Corrientes por la muerte del diácono Luis María Vallejos

La Arquidiócesis de Corrientes comunicó este domingo el fallecimiento del diácono Luis María Vallejos, quien durante varios años brindó su servicio a la Iglesia y al Arzobispado.

Según informó la institución, Vallejos fue ordenado diácono por el entonces arzobispo de Corrientes, monseñor Domingo Salvador Castagna, y dejó como legado su servicio y entrega a la comunidad religiosa.

El velatorio se realizará en el Parque del Recuerdo, de 16:30 a 19:30.

Además, el sábado 31 de octubre, a las 17:30, se celebrará una Santa Misa por su eterno descanso en la capilla del Parque del Recuerdo.

Desde el Arzobispado expresaron sus condolencias y acompañaron con sus oraciones a los familiares, amigos y a la comunidad que compartió el camino del diácono.