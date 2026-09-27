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Pronóstico

Alerta por tormentas en Corrientes: vuelven las lluvias y baja la temperatura esta semana

El pronóstico anticipa lluvias y tormentas para el inicio de la semana. 

Por El Litoral

Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 14:56

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo que varias localidades de Corrientes se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas.

Después de un fin de semana con máximas de 37°C, se espera un cambio en las condiciones a partir de la tarde del lunes. Según el organismo, el alerta afectará a las localidades de Concepción, Curuzú Cuatiá,  Mercedes, San Roque,  Sauce y zonas cercanas. 

"Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas y posible granizo", precisó el SMN. 

CÓMO SEGUIRÁ EL TIEMPO 

 

El cambio más marcado llegará el martes 29, cuando se espera una mínima de 20°C y una máxima de 27°C, con un 85% de probabilidad de lluvias.

A partir del miércoles, las temperaturas comenzarían a descender. Para ese día se prevé una mínima de 16°C y una máxima de 24°C, con cielo mayormente nublado y sin lluvias significativas previstas.

El jueves tendría condiciones más estables, con temperaturas entre 14°C y 24°C, mientras que el viernes se espera una mínima de 13°C y una máxima de 25°C, con cielo despejado.

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