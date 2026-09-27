Alerta por tormentas en Corrientes: vuelven las lluvias y baja la temperatura esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo que varias localidades de Corrientes se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas.

Después de un fin de semana con máximas de 37°C, se espera un cambio en las condiciones a partir de la tarde del lunes. Según el organismo, el alerta afectará a las localidades de Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce y zonas cercanas.

"Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas y posible granizo", precisó el SMN.

CÓMO SEGUIRÁ EL TIEMPO

El cambio más marcado llegará el martes 29, cuando se espera una mínima de 20°C y una máxima de 27°C, con un 85% de probabilidad de lluvias.

A partir del miércoles, las temperaturas comenzarían a descender. Para ese día se prevé una mínima de 16°C y una máxima de 24°C, con cielo mayormente nublado y sin lluvias significativas previstas.

El jueves tendría condiciones más estables, con temperaturas entre 14°C y 24°C, mientras que el viernes se espera una mínima de 13°C y una máxima de 25°C, con cielo despejado.