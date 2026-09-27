La comunidad de la Unne se prepara para peregrinar a Itatí

Para la comunidad universitaria de la Unne, la Peregrinación a Itatí es -desde hace 26 ediciones- una expresión de espíritu compartido: caminar juntos, hacer una pausa en medio de las obligaciones cotidianas y renovar los vínculos que sostienen a la comunidad universitaria junto a la fe mariana.

Los días sábado 3 y domingo 4 de octubre, la Unne emprende camino hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, en una nueva edición de esta experiencia que reúne a estudiantes, docentes, nodocentes, graduados e integrantes de la comunidad universitaria.

Bajo el lema “25 años de evangelización en el corazón de una universidad pública”, la XXVI Peregrinación propone dos jornadas atravesadas por la fe, el encuentro y la solidaridad.

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Caminar juntos para encontrarnos

La concentración previa a la salida será el sábado 3 de octubre a las 6, en el Campus Universitario “Deodoro Roca” de Avenida Libertad al 5000, desde donde partirá la caminata luego de la bendición de salida, prevista para las 6.30.

El recorrido contempla distintas paradas para descansar, compartir el desayuno y el almuerzo a la canasta, antes de continuar hacia Itatí. Entre los puntos previstos se encuentran la estación de servicio Pacheco, San Cosme, Paso de la Patria y el parador Virgen del Rosario, en Ensenada.

Al llegar, los peregrinos tendrán un espacio para las confesiones y a las 20 horas, se participará de una Santa Misa en la Capilla Virgen del Rosario. Luego será momento de compartir la cena y descansar para continuar al día siguiente.

El domingo 4, la jornada comenzará durante la madrugada con la preparación para retomar la caminata. El grupo atravesará el atajo de Ramada Paso y continuará hasta Itatí, donde está previsto el tramo final del recorrido y el ingreso a la plaza.

A las 10.40, los peregrinos participarán de la tradicional entrega de donaciones al Pequeño Cottolengo “Don Orione”, antes de la celebración de la Santa Misa de clausura a las 11 horas.

Una peregrinación que también se transforma en solidaridad

La propuesta de la Unne no termina en el camino recorrido a pie. Cada año, la llegada a Itatí representa también una oportunidad para acompañar concretamente a quienes más lo necesitan.

En esta edición XXVI, la comunidad universitaria está invitada a colaborar con el Cottolengo Don Orione de Itatí, que recibe donaciones de pañales de todas las medidas, alimentos no perecederos, productos de higiene personal y elementos de limpieza.

Así, cada peregrino puede sumar a su mochila algo más que sus pertenencias: un gesto de solidaridad. Porque caminar hacia un mismo destino también puede significar mirar hacia quienes necesitan una mano, un cuidado o simplemente saber que alguien pensó en ellos.

“Tu ayuda llega, tu ayuda permanece”, propone la campaña solidaria que acompaña esta nueva peregrinación.

Cómo participar

La inscripción tiene un costo de $20 mil pesos e incluye los servicios previstos durante la peregrinación: vehículo de apoyo, camión para bolsos y carpas, atención primaria de la salud, médico, enfermeros y kinesiólogos, además de seguro de vida obligatorio.

También se contemplan desayunos durante el recorrido, cena del sábado y otros servicios de acompañamiento.

Quienes quieran participar pueden comunicarse con los delegados de sus respectivas Facultades o Institutos, o acercarse a la sede del Rectorado de la Unne, 25 de Mayo 868, de 6.30 a 13.30, donde funciona la Comisión de Peregrinos de la Universidad.

Serán kilómetros compartidos unidos con la nueva posibilidad de reconocerse como parte de una comunidad que, año tras año, encuentra en este camino una manera de seguir construyendo comunidad.

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