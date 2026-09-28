Corrientes superó los 38 grados y quedó quinta entre las ciudades más calurosas del país

La ciudad de Corrientes se posicionó este lunes en el quinto lugar del ranking de temperaturas máximas del país elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al alcanzar una marca de 38,4 °C.

La jornada dio continuidad a un fin de semana signado por el calor extremo en la región, donde la sensación térmica superó los 46 grados.

De acuerdo a las mediciones oficiales del organismo nacional, el listado de las localidades con mayor registro térmico estuvo encabezado por Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) con 41,4 °C, seguida por Orán (Salta) con 41,2 °C, Resistencia (Chaco) con 39,6 °C y Formosa con 39,4 °C.

Alerta amarillo por tormentas y descenso térmico

Pese a las elevadas marcas registradas durante la tarde, el SMN emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes que abarca a la totalidad de la provincia de Corrientes, anticipando un marcado descenso de la temperatura para las próximas horas.

Las previsiones meteorológicas indican que el área de cobertura será afectada por precipitaciones y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente severas.

Los fenómenos podrán estar acompañados por ráfagas intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en breves lapsos.

Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que se superen dichos guarismos de forma puntual en determinados municipios del territorio provincial.